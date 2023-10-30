İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,244
  • EURO
    29,9791
  • ALTIN
    1814.13
  • BIST100
    7697.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, il dışından getirdikleri uyuşturucuyu sattıkları belirlenen 10 şüpheliyi ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, av tüfeği ve suçtan elde edildiği düşünülen 11 bin 250 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • uyuşturucu operasyonu
  • gözaltı
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.