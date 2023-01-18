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Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı
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Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Karaman kara yolundaki uygulama noktasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Alex"'in de katıldığı aramalarda, araca yüklenmiş mobilyaların arasındaki bir sehpanın suntaları arasına gizlenmiş 586 gram skunk ele geçirildi.

Araçta bulunan Erdal T. ve Ramazan V. gözaltına alındı.

Polis, Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde ise sokak satıcısı olduğu değerlendirilen bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, 105 gram metamfetamin buldu.

Şüpheli Rıza A'nın evinde de arama yapan ekipler, 2 kilo 730 gram eroin ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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