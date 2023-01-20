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Uyuşturucu ticaretinde 21 şüpheli yakalandı

Edirne'de kolluk ve gümrük muhafazanın operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 15:42 - Güncelleme:
Uyuşturucu ticaretinde 21 şüpheli yakalandı
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile gümrük ve muhafaza ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 603 kilo 503 gram skunk, 1 kilo 36 gram kokain, 87,3 gram metamfetamin, 3,93 gram eroin, 3,58 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, 10 sentetik uyuşturucu hap ile 257 sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 zanlı gözaltına alındı.

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