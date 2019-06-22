Konya'da villa inşaatının bodrum katını 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin, villanın bahçesine, imalathanede çalıştıkları sırada yukarıya ses gitmemesi için süs havuzu yaptırdıkları tespit edildi.