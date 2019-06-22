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Uyuşturucu ürettikleri villaya ses önlemi için süs havuzu yaptırmışlar

Uyuşturucu ürettikleri villaya ses önlemi için süs havuzu yaptırmışlar

  • DHA
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Konya'da villa inşaatının bodrum katını 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu  ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin, villanın bahçesine, imalathanede çalıştıkları sırada yukarıya ses gitmemesi için süs havuzu yaptırdıkları tespit edildi.

Bakan Soylu´dan FOX TV´ye: Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz

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