29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7658
  • 6,5684
  • 265.218
  • 95.421
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uyuşturucu yılda yarım milyondan fazla hayata mal oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Yury Fedotov, uyuşturucu kullanımının, toplumları sağlık, güvenlik ve sosyal konularda olumsuz etkileyen ciddi bir problem olduğuna işaret ederek, yılda yarım milyondan fazla insanın yaşamına mal olan bu sorunun başta aileler olmak üzere toplumun geneline çok büyük zarar verdiğine işaret etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BM Viyana Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Fedotov'un "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü"ne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Fedotov, uyuşturucu ile mücadelenin küresel ölçekte yürütülmesinin önemini vurgulayarak, sorunun çözümü için bütüncül yaklaşımların hayata geçirilmesi gerektiğini, bunun için hukuk, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilişkili kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Uyuşturucu kullanımı, halk sağlığı, güvenliği ve sosyal sorunların kesiştiği, karmaşık bir problemdir. Yılda yarım milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu durum, ailelere ve topluma çok büyük zarar veriyor" ifadesini kullanan Fedotov, Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü'nün özellikle bu sorunun çözümüne dikkati çekebilmek için önemli rol oynadığının altını çizdi.

Fedetov, bu yıl "Adalet için Sağlık-Sağlık için Adalet" sloganı ile özellikle uyuşturucu madde kullanımının yol açtığı sosyal sorunlara dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kronik bir sağlık bozukluğu olan uyuşturucu bağımlılığının uluslararası standartlar ve bilim ile uyumlu olarak önlenmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor. Sağlık ve hukuk birimlerinin iş birliği içinde çalışması, yasal boşlukların giderilmesi, genç ve kadınları da kapsayıcı çözüm önerilerini bulunması, ayrımcılıkla mücadele ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle rahatsızlığı olan insanlara yönelik hapis cezaları için alternatifler bulunmasında önemli rol üstlenecektir."

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Sözleri ABD ve İsrail'de soğuk duş etkisi yarattı!

Sözleri ABD ve İsrail'de soğuk duş etkisi yarattı!

Teröristlere bir 'Pençe' daha! Sayı 9 oldu

Teröristlere bir 'Pençe' daha! Sayı 9 oldu

Odegaard'dan Galatasaray'a kötü haber

Odegaard'dan Galatasaray'a kötü haber

Teslim olan terörist tek tek isim vermişti... Tümü deşifre edildi

Teslim olan terörist tek tek isim vermişti... Tümü deşifre edildi

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geliyorlar! Bu yıl yeniden ortaya çıktı

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geliyorlar! Bu yıl yeniden ortaya çıktı

Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Yusuf Erdoğan Galatasaray'da mı? Menajeri açıkladı

Yusuf Erdoğan Galatasaray'da mı? Menajeri açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

İşçi servisinde panik anları!

İşçi servisinde panik anları!

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Emekliye 1.000 lira promosyon

Emekliye 1.000 lira promosyon

Türkiye'nin gizli kalmış güzelliği! Akın ettiler...

Türkiye'nin gizli kalmış güzelliği! Akın ettiler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA