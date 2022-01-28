İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucudan aranan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı
Güncel

Uyuşturucudan aranan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs Afyonkarahisar'da durdurulan otobüste 1.88 gram esrarla birlikte yakalandı.

İHA28 Ocak 2022 Cuma 11:06 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:06
ABONE OL
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda; Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde Ankara'dan İzmir'e gitmekte olan bir otobüste F.B. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında kağıda sarılı vaziyette 1.88 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirild

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.