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Uyuşturucuya dev operasyon! 43 ilin geçiş noktasına baskın düzenlendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından narkotik köpeği ile yapılan denetimlerde, tırın dorsesinde 60,5 kilogram 'skunk' ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

İHA10 Ocak 2024 Çarşamba 02:32 - Güncelleme:
Uyuşturucuya dev operasyon! 43 ilin geçiş noktasına baskın düzenlendi
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şehirler arası kara yolu ulaşımının sağlandığı 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak"ta da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde denetimler sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında araçlar tek tek kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) sorgusu gerçekleştirildi. Polis ekiplerince, uygulama noktasına alınan bir tırda arama yapıldı. Narkotik köpeği "Adam" ile vinç demiri yüklü tırın dorsesinde arama yapan ekipler, üzeri brandayla örtülü çuval içerisinde 110 paket halinde 60,5 kilogram "skunk" ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.B. ile E.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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