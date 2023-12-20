İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0908
  • EURO
    31,975
  • ALTIN
    1908.34
  • BIST100
    7725.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Uyuşturucuya geçit yok! Bursa'da dev operasyon

Bursa'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve aparatlar ele geçirilirken, bir araçta da 106 gram metamfetamin yakalandı. Her iki olayda gözaltına alınan toplam 4 zanlı gözaltına alındı.

İHA20 Aralık 2023 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
Uyuşturucuya geçit yok! Bursa'da dev operasyon
ABONE OL

Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.K. (52) ile E.Ç. (30) isimli şahısların ikametlerinde savcılık kararı ile arama yaptı.

Yapılan aramada satışa hazır halde 25 çıkı uyuşturucu madde, hassas terazi ve aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen H.K. ve E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

106 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Aracı Anayol Göl Kavşağında durduran ekipler savcılığın talimatı ile araçta arama yaptı.

Yapılan aramada araçta 106 gram metamfetamin ve uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Araçta bulunan E.G. (30) ile T.G. (26) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.