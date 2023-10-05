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Uyuşturucuya geçit yok: Samsun'da 7 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Uyuşturucuya geçit yok: Samsun'da 7 gözaltı
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Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenlendi.

İlkadım'da, düzenlenen operasyonda 4 bin 274 sentetik ecza ele geçirildi.

Atakum'da ise 114 bin 226 sentetik ecza, 18,90 gram skunk, 62 uyuşturucu hap, 11 gram sentetik uyuşturucu tozu, 1 ruhsatsız tüfek, 25 tüfek kartuşu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği sanılan 45 bin 50 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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