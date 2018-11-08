Uyuşturucuyla mücadele için tüm illerde eş zamanlı toplantı

İçișleri Bakanlığı koordinesinde tüm il ve ilçelerde bugün eș zamanlı olarak "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları" yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün 81 il, 922 ilçede saat 09.30'da eș zamanlı düzenlenecek toplantılara illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar başkanlık yapacak.

Toplantılarla uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın devam ettirilmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, ilave alınacak tedbirler ve sosyal farkındalık projelerinin planlaması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana'da, bakan yardımcıları da Kocaeli, Balıkesir, Eskişehir ve Ardahan'da bizzat toplantılara katılıyor.

Toplantılarda, il ve ilçelerin belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, bakanlıkların il ve ilçe müdürleri, üniversite temsilcileri, sağlık kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kurumları temsilcileri de yer alıyor.