İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6025
  • EURO
    15,4007
  • ALTIN
    819.995
  • BIST100
    2011.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Uyuşturucuyla mücadele' operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Güncel

'Uyuşturucuyla mücadele' operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Şubat 2022 Salı 09:44 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 09:44
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında A.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki evini takibe aldı. Eve taksiyle gelen ve bir süre sonra ayrılan M.G'yi takip eden ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler, iki şüphelinin de evinde arama yaptı. M.G'nin evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, içiminde ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirildi. A.Ö'nün de evindeki uyuşturucu kalıntıları olan poşetten, arama öncesi uyuşturucuyu döktüğü tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.