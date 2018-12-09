Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılık 'PKK bataklığı'nı kurutuyor

Çolak, Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğünün (SAMER) düzenlediği "Uluslararası Uyuşturucu Konferansı"na katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucunun Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunlarından olduğunu hatırlattı.

Bu tür organizasyonlarla uyuşturucuyla mücadelenin ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarını bir araya getirerek çözümler üretmeye çalıştıklarını anlatan Çolak, akademi olarak raporlarla, araştırma ve akademik çalışmalarla Türkiye'nin her türlü güvenliğiyle ilgili sorunlara kafa yorduklarını, çözümler üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.