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Uyuşturucuyla yakalanınca terliklerini çıkarıp kaçtı

Antalya'da, polisin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine otomobilden inen Ş.A., terliklerini çıkardıktan sonra kaçmaya başladı. Araçta yapılan aramada, 1 kiloya yakın skunk ele geçirildi.

  • DHA
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Olay, saat 15.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 263 Sokak'ta meydana geldi. Ara sokaklarda devriye görevi yapan Yunus timi, park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda oturan kişiden şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istedi.
 
Polisin talebi üzerine araçtan inen Ş.A., olay yerinde terliklerini bırakarak, kaçmaya başladı. Ş.A., polisin peşine düşmesine rağmen ara sokaklarda izini kaybettirdi. Otomobilde yapılan aramada, poşet içinde yaklaşık 1 kilo skunk ele geçirildi. İçinde valizlerin de olduğu otomobil, incelemenin ardından Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Polis, kaçan Ş.A.'yı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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