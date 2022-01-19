İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucuyu gözlük silme mendili paketlerine gizleyip satmış!
Güncel

Uyuşturucuyu gözlük silme mendili paketlerine gizleyip satmış!

Edirne'de uyuşturucuyu gözlük silme mendilleri arasına gizleyerek ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 08:40 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:02
ABONE OL

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 48 gram bonzai, 8 buçuk gram metamfetamin, 1 buçuk gram skunk, 1 ecstasy hap ele geçirdi.

Sentetik uyuşturucu bonzainin 3'er 4'er gram şeklinde gözlük silme mendili paketlerine gizlendiği belirlendi.

Orijinal olarak kapatılmış tekli mendil paketleri içerisindeki uyuşturucunun tek tek satıldığı ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan D.D. ve U.S. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe D.D. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.