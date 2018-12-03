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Uyuşturucuyu oksijen tüpüne gizlemişler

Diyarbakır'da kamyon kasasına yüklenmiş römorktaki oksijen tüplerinde 26 kilogram esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır'da oksijen tüplerinde 26 kilogram esrar bulundu.
 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine kent merkezine giriş yapan bir kamyonu durdurdu.
 
Yapılan aramada kamyonun kasasına yüklenmiş traktör römorkunun içindeki 4 oksijen tüpüne gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
 
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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