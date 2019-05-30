28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0147
  • 6,7072
  • 247.07
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uyuşturucuyu otomobilin yakıt deposuna gizlemişler

Adana'da otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 11 gram metamfetamininle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda uyuşturucu madde taşındığını belirlediği bir otomobili merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler Halil İbrahim Ç. (22), Uğur D. (23) ve G.G. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil İbrahim Ç. ve Uğur D. tutuklandı, G.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

CHP´li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Komandolar destan yazıyor

Komandolar destan yazıyor

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

7 vatandaşının idam edilmesiyle ilgili Fransa'dan açıklama

7 vatandaşının idam edilmesiyle ilgili Fransa'dan açıklama

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız
 

POPÜLER HABERLER

PKK üslerinin vurulması bölgesel kaynaklarca böyle görüntülendi

PKK üslerinin vurulması bölgesel kaynaklarca böyle görüntülendi

Tam 200 yıllık... Paha biçilemiyor

Tam 200 yıllık... Paha biçilemiyor

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

Bu adaya insanlar giremiyor

Bu adaya insanlar giremiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA