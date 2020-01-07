İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9636
  • EURO
    6,6721
  • ALTIN
    300.519
  • BIST100
    112883
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucuyu özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı
Güncel

Uyuşturucuyu özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı

ADANA'da, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DHA07.01.2020  09:48 - Güncelleme: 07.01.2020  09:48
Adana'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, ekiplerin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evler, özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Yapılan aramalarda sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak
Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

'Trablus kırmızı çizgimizdir'
'Trablus kırmızı çizgimizdir'

'Trablus kırmızı çizgimizdir'

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi
Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

İttifak arayışlarına başladılar
İttifak arayışlarına başladılar

İttifak arayışlarına başladılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.