İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2021 Pazartesi / 26 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5424
  • EURO
    11,0826
  • ALTIN
    549.925
  • BIST100
    1536.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Güncel

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da Nursel Taşkın'ı (38), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen eşi İrfan Taşkın (40) tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. İrfan Taşkın, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

DHA1 Kasım 2021 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:36
ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan İrfan Taşkın, akşam saatlerinde eşi Nursel Taşkın'ın, oturduğu eve girdi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında İrfan Taşkın, yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleriyle yaralanan 3 çocuk annesi Nursel Taşkın, kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışma sesini duyanlar tarafından çağırılan sağlık görevlileri, Nursel Taşkın'ı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Ağır yaralı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Nursel Taşkın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Cinayet şüphelisi İrfan Taşkın ise polis ekiplerine teslim olarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.