Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

DHA 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:36

Olay, akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan İrfan Taşkın, akşam saatlerinde eşi Nursel Taşkın'ın, oturduğu eve girdi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında İrfan Taşkın, yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleriyle yaralanan 3 çocuk annesi Nursel Taşkın, kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışma sesini duyanlar tarafından çağırılan sağlık görevlileri, Nursel Taşkın'ı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Ağır yaralı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Nursel Taşkın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Cinayet şüphelisi İrfan Taşkın ise polis ekiplerine teslim olarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.