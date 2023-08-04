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  • Uzaklaştırma kararına rağmen evladının annesini tehdit etti, 12.5 yıla kadar hapsi talep edildi
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Uzaklaştırma kararına rağmen evladının annesini tehdit etti, 12.5 yıla kadar hapsi talep edildi

Eyüpsultan'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde çocuğunun annesi olan Dilek A.'nın yanına gelip bıçakları birbirine sürterek tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ahmet Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Uzaklaştırma kararına rağmen evladının annesini tehdit etti, 12.5 yıla kadar hapsi talep edildi
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Eyüpsultan'da Haziran 2023'de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde 2022'de ayrıldığı ve 1 çocuğunun annesi olan Dilek A.'nın evine gelen ve bıçak olduğu düşünülen cisimleri birbirine sürterek tehditte bulunduğu iddia edilen şüpheli Ahmet Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Ç. ile müşteki Dilek A.'nın geçmiş dönemde beraber yaşadıkları, 1 çocuklarının bulunduğu, 2022 yılında ayrıldıkları ve belirlenemeyen bir sebep ile araların husumet oluştuğu anlatıldı.

BIÇAKLARI BİRBİRİNE SÜRTEREK TEHDİTTE BULUNDUĞU KAYDEDİLDİ

Şüpheli Çelik'in müşteki A.'ya karşı birçok suç niteliğinde soruşturma işlemleri yapılan eyleminin bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin 5 Haziran 2023'de hakkında uzaklaştırma kararı verilen müştekinin evine geldiği, tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen ancak silah olarak değerlendirilen bıçakları birbirine sürterek tehditte bulunduğu kaydedildi.

'SENİ BURADA YAŞATMAYACAĞIM, BU EV BENİM, SENİ BURADA OTURTMAYACAĞIM'

Hazırlanan iddianamede şüpheli Çelik'in 12 Haziran tarihinde tekrar uzaklaştırma kararı devam eden müştekinin evine geldiği, 'seni burada yaşatmayacağım, bu ev benim, seni burada oturtmayacağım, bak göreceksin" diyerek tehdit ve hakarette bulunduğu aktarıldı. İddianamede, şüphelinin geçmiş eylemleri de dikkate alındığında ısrarlı bir şekilde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan müştekinin güvenliğinden endişe duymasına neden olacak şekilde takip etmek sureti ile huzursuzluk oluşturduğu da anlatıldı.

SAVUNMASININ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK OLDUĞU VE İTİBAR EDİLMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Şüpheli Çelik'in savunmasına yer verilen iddianamede şüphelinin, müştekinin eylemi sebebi ile iddia edilen söylemlerde bulunduğunu, aralarında ev ile ilgili husumet olduğunu, müştekinin amacının evi almak olduğunu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi. İddianamede ayrıca, müşteki lehine uygulanmış birçok koruma tedbiri bulunması ve dosya kapsamında bulunan deliller karşısında savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olarak değerlendirilip itibar edilmediği de belirtildi.

12,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ahmet Çelik'in 'silahla tehdit', 'hakaret' ve 'ısrarlı takip' suçlarından zincirleme şekilde toplamda 3 yıl 9 ay 20 günden 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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