Güncel

Sokak ortasında vahşet! Kocası pusu kurup katletti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 çocuk annesi Emine Ç., ayrı yaşadığı eşi tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

IHA27 Kasım 2025 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 çocuk annesi 42 yaşındaki kadın, ayrılma aşamasındaki ayrı yaşadığı kocası tarafından daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararı nedeniyle tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:135 önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah karşı meydana gelen olayda evin önüne giden şüpheli A.Ç., daha önce uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Emine Ç.'yi (42), tüfekle peş peşe el ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çocuklardan İ.Ç. ( 24), babasının aracıyla bölgeden uzaklaştığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada şüpheli koca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin olayda kullandığı silah ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, cinayet kurban giden Emine Ç.'nin 2 ay önce mahalleye taşındığı, aldırdığı uzaklaştırma kararının geçen ayın sonunda bittiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

Komşulardan Birgül Çelik, peşe silah sesleri geldiğini vurulan kadının olay yerinde öldüğünü belirterek, ailenin mahalleye yakın zamanda taşındığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • mersin
  • kadınaşiddet
  • uzaklaştırma

