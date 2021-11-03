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Uzay meraklılarını sevindirecek haber! Astronotların yemek menülerinden özel tasarım giysilerine...

Astronotların yemek menüleri ve özel tasarlanmış giysileri, Türkiye'de görücüye çıkacak NASA Space Adventure Sergisi'nde görülebilecek.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 17:21 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 17:21
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NASA Sergisi'nden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı sergi, 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak.

Sergide, astronot ve kozmonotların uzay yolculuğuna tanıklık etmiş giysileri ve kask orijinalleri görülebilecek, bu giysilerle tanıklık edilen uzay hikayeleri incelenebilecek.

Uzay yolculukları sırasındaki yemek menülerinin de ziyaretçilerle buluşacağı sergi, 16 Kasım'dan itibaren görülebilecek.

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