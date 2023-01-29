Uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar Bursa'da buluşacak

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM, Uzay Kaşifleri Derneğinin (Association of Space Explorers-ASE) iki yılda bir düzenlediği Planetary Congress'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

25-29 Eylül tarihlerinde Bursa'da gerçekleşecek kongrede uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacak.

Uzayda 803 gün geçiren Rus kozmonot Sergei Krikalev'den 5 görevde 50 saatten fazla EVA (uzay taşıtı dışı etkinlik) gerçekleştiren astronot Jeffrey Hoffman'a, Fransız astronot Jean-François Clervoy'dan Suudi Prens astronot Sultan bin Salman'a kadar çok önemli isimlerin kongreye katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, merkezin adını tüm dünyaya duyurarak uzay farkındalığını artırma çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Mirahmetoğlu, Uzay Kaşifleri Derneğinin bu yıl gerçekleşecek toplantısını Bursa'ya kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar çok az sayıda kişi uzay sınırını aşma şansına sahip. Daha önce uzaya çıkmış astronotların tamamı ise ASE üyesi. Bu dernek yaklaşık iki senede bir farklı ülkelerde toplanarak uzaydaki çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıyor. Bu seneki toplantıyı da Bursa'ya kazandırdık. Bu sayede 100'ün üzerinde tanınmış astronot ve kozmonot beş gün boyunca bizlerle olacak. Kendi içlerinde yapacakları toplantının dışında GUHEM'in çalışmaları ve bilim toplum çalışmalarıyla gençlerin bu alanda farkındalığının artırılması için bizlere de yardımcı olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Mart sonunda Uzay Kaşifleri Derneğinin astronot ve kozmonotlardan oluşan yönetim kurulunun Bursa'ya ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Mirahmetoğlu, "Derneğin yönetim kurulu üyelerini mart ayında üç gün boyunca yine Bursa'da ağırlayacağız. Kurulda da astronotlar yer alıyor. Eylül ayında gerçekleşecek etkinlik öncesi GUHEM'in lojistik çalışmalarıyla ilgili bir ön çalışma gerçekleştireceğiz. Böylece 25-29 Eylül için çalışmalarımıza başlayarak en güzel şekilde değerli misafirlerimizi ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

- KONGRENİN TEMASI: "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR"

Mirahmetoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında GUHEM olarak büyük bir etkinliğe imza atacakları için heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Milli Uzay Programımız kapsamında Türkiye'nin ilk gökmeninin adının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uzay alanında ülkemizin büyük atılımlar yapmasını gururla takip ediyor ve biz de bu çalışmalara ortak olmaya gayret gösteriyoruz. Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği her kongrenin bir teması oluyor. Yönetim kurulu ile gerçekleştirdiğimiz son toplantıda bu senenin teması olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü 'İstikbal Göklerdedir' sözünün olmasına karar verdik. Bu çalışmalarımızla GUHEM'i tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."