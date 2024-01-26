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  • Uzaydan 2. bağlantı! Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Teknofest Gençliğine selam yolladı
Güncel

Uzaydan 2. bağlantı! Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Teknofest Gençliğine selam yolladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü.

26 Ocak 2024 Cuma 17:48 - Güncelleme:
Uzaydan 2. bağlantı! Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Teknofest Gençliğine selam yolladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüşüyor.

Bakan Kacır: Uluslararası Uzay İstasyonu uzayda barışçıl amaçlar taşıyan ve işbirliğini önceleyen bir sembol. Eminim farklı ülkelerden astronotların bir arada olduğu çalışma ortamınız sizin için de heyecan verici tecrübedir

Alper Gezeravcı: Deney çalışmalarımızı ayrı ayrı yürütmekle birlikte birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz. Ayrıca birbirimizi destekliyoruz

Alper Gezeravcı: Toplam 11 kişiyiz burada. Bizim buraya gelişimizle birlikte 7 farklı ülke 9 farklı milliyet temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk

Alper Gezeravcı: Her sabah günlük faaliyetlerimin başlangıcından 2 saat önce uyanıyorum. Kahvaltımı yapıp günlük planlama toplantısı başlamadan yapacağım bütün faaliyetlere ilişkin günlük görev dosyalarını inceleyerek hazırlık yapıyorum

Alper Gezeravcı: Günde 12 ile 15 farklı görev gerçekleştiriyoruz. Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gerek daha birçok bilimsel deney var. Zamanımı çok iyi kullanıp tüm faaliyetleri eksiksiz tamamlamayı hedefliyorum

Bakanı Kacır: Milletimizin uzun yıllar hayalini kurduğu bu misyonu inşallah büyük bir başarıyla icra edeceksiniz. Bugün de Milli Teknoloji Hamlesi'yle bilimde, teknolojide büyük bir yükselişe geçiyoruz

Alper Gezeravcı: İlk araştırmamız, mikro yerçekimi ortamının bitkilerin büyüme, biçim ve genetiklerinin nasıl etkilediğine yoğunlaşıyor. Genlerinde değişiklik yapılmış bitkilerin uzay ortamına adaptasyon yeteneklerini inceliyoruz

Alper Gezeravcı: Devletimiz sayesine insanlığın hayallerinin zirvesi sayılabilecek bir yerde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda milletime hizmet edebilmenin gururunu yaşıyorum

Alper Gezeravcı: İlk Ay araştırma projemizle dünyadan bugüne kdar hiç gitmediğimiz kadar uzağa giderek Ay'a ulaşacağız inşallah. Belki de bir sonraki görevimiz Mars'a gönderilecek bir uydu olabilir, neden olmasın ki

  • Bakan Kacır
  • Uzay
  • Alper Gazeravcı

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