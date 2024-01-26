Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüşüyor.

Bakan Kacır: Uluslararası Uzay İstasyonu uzayda barışçıl amaçlar taşıyan ve işbirliğini önceleyen bir sembol. Eminim farklı ülkelerden astronotların bir arada olduğu çalışma ortamınız sizin için de heyecan verici tecrübedir

Alper Gezeravcı: Deney çalışmalarımızı ayrı ayrı yürütmekle birlikte birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz. Ayrıca birbirimizi destekliyoruz

Alper Gezeravcı: Toplam 11 kişiyiz burada. Bizim buraya gelişimizle birlikte 7 farklı ülke 9 farklı milliyet temsil ediliyor. Bu da ISS tarihindeki en kalabalık uluslararası topluluk

Alper Gezeravcı: Her sabah günlük faaliyetlerimin başlangıcından 2 saat önce uyanıyorum. Kahvaltımı yapıp günlük planlama toplantısı başlamadan yapacağım bütün faaliyetlere ilişkin günlük görev dosyalarını inceleyerek hazırlık yapıyorum

Alper Gezeravcı: Günde 12 ile 15 farklı görev gerçekleştiriyoruz. Türk bilim insanları adına gerçekleştirmem gerek daha birçok bilimsel deney var. Zamanımı çok iyi kullanıp tüm faaliyetleri eksiksiz tamamlamayı hedefliyorum

Bakanı Kacır: Milletimizin uzun yıllar hayalini kurduğu bu misyonu inşallah büyük bir başarıyla icra edeceksiniz. Bugün de Milli Teknoloji Hamlesi'yle bilimde, teknolojide büyük bir yükselişe geçiyoruz

Alper Gezeravcı: İlk araştırmamız, mikro yerçekimi ortamının bitkilerin büyüme, biçim ve genetiklerinin nasıl etkilediğine yoğunlaşıyor. Genlerinde değişiklik yapılmış bitkilerin uzay ortamına adaptasyon yeteneklerini inceliyoruz

Alper Gezeravcı: Devletimiz sayesine insanlığın hayallerinin zirvesi sayılabilecek bir yerde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda milletime hizmet edebilmenin gururunu yaşıyorum

Alper Gezeravcı: İlk Ay araştırma projemizle dünyadan bugüne kdar hiç gitmediğimiz kadar uzağa giderek Ay'a ulaşacağız inşallah. Belki de bir sonraki görevimiz Mars'a gönderilecek bir uydu olabilir, neden olmasın ki