Uzaydan görülebilecek... Karapınar GES'te 4 megavatlık enerji şebekeye aktarılıyor

AA 28 Eylül 2020 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 12:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açtığı ve 20 Mart 2017'de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6,99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki çalışmaları hızla sürüyor.

Karapınar GES'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen ay açılışı gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen panellerin montajı yapılıyor.

Toplam 1000 megavat kurulu güce sahip olacak, 20 milyon metrekare arazide kurulacak santralde, montajı tamamlanan 4 megavatlık kurulu gücün devreye alınmasıyla şebekeye elektrik veriliyor.

Her ay yaklaşık 104 bin panel kurulumunun hedeflendiği santral, tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen ve yüzde 22 yüksek verimlilik oranına sahip paneller, güneşi doğuşundan batışına kadar takip edecek. Böylece yüzde 12 daha fazla elektrik üretecek.

İki yüzünden de elektrik üretme kabiliyetine sahip paneller, yüzde 5 civarında bir elektrik artışı daha sağlayacak.

Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salımı da engellenmiş olacak.

- "DEVASA BİR SANTRAL"

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, santralde yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

YEKA projesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının politikasının sonucunda bugünlere geldiğini anlatan Ata, "YEKA politikasının temeli; 'Türkiye enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretsin, enerjide dışa bağımlılığını azaltsın ve yönetilebilir düzeylere getirsin. Bu arada yenilenebilir enerji teknolojilerini de Türkiye'de üretelim. Bu panellerle yenilenebilir enerjideki payımızı artıralım. Ar-Ge merkezimiz var. Yenilenebilir enerji teknolojisini geliştirmeye devam edelim ve dünyada söz sahibi olalım.' üzerine kuruludur. Bu proje, büyük bir kurgunun maddileşmiş, gerçeğe dönüşmüş hali." diye konuştu.

Ata, Karapınar GES ile bir rüyanın gerçekleştiğini belirterek, montajı yapılan panellerin yüzde 75'in üzerinde yerli katkı oranına ulaştıklarını anımsattı.

Alana 1300 megavatlık panelin kurulacağını anlatan Ata, şöyle konuştu:

"Elektrik enerji kurulu gücü 1000 megavat ama 1300 megavatlık paneli peyder peyder kurdukça devreye alacağız. Burada gözün göremediği mesafede güneş santrali olacak. 13 kilometre uzunluğunda, 1,5-2 kilometre eninde devasa bir santral. Fabrikamızda üretilen 4 megavatlık 10 bin 300 adetlik paneli kurduk ve bu bölümü devreye aldık. Şu anda 4 megavatlık panel, elektrik üretiyor. Şalt sahasından da milli şebekeye bu elektriği veriyoruz. Bakanlık yetkilileri de bu tesisin kabulünü yaptı. Güneşin pozisyonuna bağlı kalarak bir saatte '4 megavat elektrik üretiliyor."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının projenin başından itibaren her türlü desteği verdiğini aktaran Ata, YEKA projesinin Türkiye'nin en stratejik projelerinden biri olduğunu dile getirdi.

- "UZAYDAN GÖRÜLEN İNSAN YAPISI BİR TESİS OLACAK"

Ata, santralde panellerin 2023'ün haziran ayında tamamının kurulmasının hedeflendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fabrikamızın aylık 500 megavat panel üretimi kapasitesi var. Buraya 1300 megavatlık panel kuracağız. Yaklaşık 32 ayda burayı tamamlamış olacağız. 'Bismillah' dedik ve bu ilk devreye aldığımız invertör. Allah'ın izniyle 20 milyon metrekare alanı bu panellerle dolduracağız. Burası Çin Seddi gibi uzaydan görülen insan yapısı bir tesis olacak. Türkiye'nin devasa büyüklükte ilk tesisi. Etrafını arabayla gezmek yaklaşık 1 saat sürüyor."