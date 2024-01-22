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Uzaydan Türkiye'ye tarihi bağlantı! Astronotumuz Gezeravcı, Başkan Erdoğan'a bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan 'İlk İnsanlı Uzay Misyonu' kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

22 Ocak 2024 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Uzaydan Türkiye'ye tarihi bağlantı! Astronotumuz Gezeravcı, Başkan Erdoğan'a bilgi verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum"

Alper Gezeravcı: Bu görevde ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Herhangi bir aksaklık olmadan çalışmaları sürdürüyorum. Burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu görev için en iyi aday sendin. Eminim zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın.

Gezeravcı: Deney düzeneklerimizi Dragon kapsülünden deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek, ilk görevimi tamamladım. Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olmak nasıl bir duygu, ne gibi çalışmalar yapıyorsun.?" sorusuna Gezeravcı, şu cevabı verdi;

Kendinizi bir kuş misali hafif hissediyorsunuz. Çok farklı bir deneyim. Deneyler yapıp ülkemize getireceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk astronot Gezeravcı'ya) Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı"

Alper Gezeravcı: "Katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız. Savunma sanayimiz için çok önemli bir çalışma."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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