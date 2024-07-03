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  • ''Üzerime toz geliyor'' dediği adama oğluyla saldırdı
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''Üzerime toz geliyor'' dediği adama oğluyla saldırdı

Kağıthane'de, sokak ortasında komşular arasında binanın önüne çöpleri süpürdün kavgası çıktı. Çöpleri süpüren Hüseyin Katırcı, ‘Üstüme toz geliyor' diyen Mikail F. ve babası Hacıosman F. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Sokak ortasında dövülen adamı vatandaşlar kurtarırken, saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğul polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
''Üzerime toz geliyor'' dediği adama oğluyla saldırdı
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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre emekli temizlik görevlisi Hüseyin Katırcı (56) evinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada karşı binanın önünde oturan Mikail F., "Sen buraları süpüremezsin bana toz geliyor" dedi. Katırcı ise gelen tepki üzerine "Kapımın önü, ben emekli belediye temizlikçisiyim, burayı temizlerim" karşılığını verdi.

"ÜZERİME TOZ GELİYOR" DEDİĞİ ADAMA SALDIRDI

Taraftalar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İddiaya göre Mikail F., üzerine yürüdüğü Hüseyin Katırcı'ya küfür ederek yumruk attı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırdı. Bu sırada Mikail F., "Devlet kim beni git istediğin yere şikayet et" diye konuştu. İki komşu oradan uzaklaştırılırken, Hüseyin Katırcı'nın oğlu Ali Katırcı durumunu öğrendi. Bu sırada Mikail F. ve babası Hacı Osman F., konuşan komşularının yanına geldi. Daha sonra Mikail F., tişörtünü çıkartarak Ali Katırcı'ya saldırdı. Sokak üzerinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Hüseyin Katırcı'nın hastanede sağlık kontrolünden geçip darp raporu alması sonrası şikayetçi olması üzerine polis Hacı Osman F. ve oğlu Mikail F.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan ve "kasten yaralama" ve "tehdit-hakaret" suçundan adli işlem yapılan baba ve oğlu savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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