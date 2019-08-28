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Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Sarıot bölgesinde kesim işinde çalışan Kenan Akbıyık'ın (71) üzerine ağaç devrildi.

Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Akbıyık'ın öldüğünü belirledi.

Evli ve bir çocuk babası işçinin cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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