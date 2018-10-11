Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Derince'de 4 Ekim'de meydana gelen olayda, Turgut Reis İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in, okulun bahçesinde oynadığı sırada raylı bahçe kapısının üzerine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, 3 gün devam eden tedavi sürecinde yaşama tutunamayarak, hayatını kaybettiği belirtildi.

Türkiye'yi derinden etkileyen olayın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığının tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında araştırmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, sorumlu olduğu tespit edilen kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak ve kaydedilen gelişmeler ayrıca bilgilerinize sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Olay

Denizciler Mahallesi'ndeki Turgutreis İlkokulu'nda 4 Ekim'de, 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, okul bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Okul saatinden sonra öğrenci, okul bahçesine oynamaya geliyor. Demir kapıyla oynarken, raydan çıkan kapı devriliyor." ifadesini kullanmıştı.