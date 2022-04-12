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Üzerine kimyasal madde dökülen işçi tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde üzerine kimyasal madde dökülen işçi tedavi altına alındı. Talihsiz adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA12 Nisan 2022 Salı 14:30 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 14:30
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Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde çalışan Murat A'nın (28) üzerine henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal madde döküldü.

İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri özel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma (KBRN) kıyafetleriyle ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Murat A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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