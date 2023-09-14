Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, plakasız motosikletteki kasklı iki şüpheliden birinin elinde AK-47 piyade tüfeğini fark etti.

Bekçilerin "dur" ikazında bulunduğu şüpheliler, motosikleti bırakarak ara sokaklara kaçtı. Telsiz anonslarıyla durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Apartmanların bahçelerinde ve park halindeki araçların çevresinde arama yapan ekipler, bir şüpheliyi ağaç altında saklanırken yakaladı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen AK-47 piyade tüfeği ise bir sitenin bahçesinde atılmış halde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, tüfek ve motosiklet üzerinde inceleme yaptı.

Şüphelilerin bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini değerlendiren ekipler, kaçan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

