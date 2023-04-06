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'Uzlaşma görüşmesi'nin detayları belli oldu! İnce talebi kabul etmemiş

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer bir cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharem İnce'nin peşini bırakmıyor. CHP'li Fikri Sağlar, İnce ile yaptığı 'uzlaşma görüşmesi'nin detaylarını paylaştı. Sağlar, İnce'nin adaylıktan çekilme talebini kabul etmediğini açıkladı.

6 Nisan 2023 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
'Uzlaşma görüşmesi'nin detayları belli oldu! İnce talebi kabul etmemiş
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Eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Sağlar, İnce'nin adaylıktan çekilme talebini kabul etmediğini belirtti.

CHP'li Fikri Sağlar sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Fikri Sağlar, görüşme sonrası İnce'nin, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

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