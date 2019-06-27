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Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri uzman çavuş iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Ferdi Aguş (25) yönetimindeki 10 TT 819 plakalı otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolunun 16. kilometresinde Bezirci Kavşağı yakınında şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Alper Tarhanlı (20) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile kardeşi Fatih Aguş (15) da otomobilde sıkışarak yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan iki kardeşten Ferdi Aguş, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ferdi Aguş'un, Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı ve bir süre önce izinli olarak memleketi Gönen'e geldiği öğrenildi.

Bandırma Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen Fatih Aguş'un hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

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