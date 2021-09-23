İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2021 Perşembe / 16 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7651
  • EURO
    10,3202
  • ALTIN
    493.257
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzman çavuş olay yerinde can verdi: Yakınları sinir krizi geçirdi
Güncel

Uzman çavuş olay yerinde can verdi: Yakınları sinir krizi geçirdi

Bartın'da, tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yıllık izinde olan Uzman Çavuş Mehmet Akıncı hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Mehmet Akıncı'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

DHA23 Eylül 2021 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:42
ABONE OL

Kaza saat 18.00 sıralarında, Bartın'da Kirazlıköprü tüneli içerisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden Mehmet Akıncı (23) yönetimindeki 67 TH 059 plakalı otomobil, tünel içine girdiği sırada yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak karşı yönden gelen Mert Yağcı (25) yönetimindeki 37 RE 554 kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen Rıdvan Can (45) yönetimindeki 06 BK 0451 plakalı hafif ticari araç ise kamyonete çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mehmet Akıncı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Mert Yağcı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Akıncı'nın Erzurum'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık izni sırasında memleketine geldiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Akıncı'nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.