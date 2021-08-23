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Uzman Doktor Güliz Bayram hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Güliz Bayram (46), uzun süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:23 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:23
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Güliz Bayram, uzun süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. Son dönemlerde durumu kötüleşen Bayram, tedavi gördüğü hastanedeki meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Uzman Doktor Güliz Bayram'ın vefatı, çalıştığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajla duyuruldu. Mesajda, "Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmakta olan Uzman Doktor Güliz Bayram, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

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