Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Modern ve nitelikli eğitimle komando uzman erbaşlarımızı yalnızca en çetin koşullara değil, hayatın farklı zorluklarına da hazırlayan tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum

Türkiye Cumhuriyeti, barışın istikrarın tarafındadır. Hiçbir ayrım yapmadan tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir.

Bölgemizde yeni krizler istemiyoruz. Barışa tüm kalbimizle inanıyoruz

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak amacıyla kardeşimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. 40 yıldır kanımızı emen, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulduğumuzda "Türkiye Yüzyılı"nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır.

"BÖLGEMİZDE YENİ KRİZLERİ ASLA ARZU ETMİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını istemektedir. Yıllardır istikrarsızlıkla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizleri asla arzu etmiyoruz.

Gazze'de katliam son bulsun, Suriye huzur ortamına kavuşsun, Rusya-Ukrayna savaşı nihayete ersin istiyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEDE DE VERİLEN EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALMAYA BAŞLADIK"

Ekonomiden dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz harekâtlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Şimdi Terörsüz Türkiye amacımıza ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi güçlendirecek adımlar atıyoruz. Kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı hassasiyeti muhafaza edeceğiz. Terör belasından tamamen kurtulup terörsüz Türkiye hedefimize ulaştığımızda önümüzde yepyeni sayfa açılacak.

Sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmiş, ümidini bağlamış mazlumlar için mücadele eden birer çelik pençesiniz.

Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir

Petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, yüzyılın en stratejik ve değerli kaynağıdır

Ayrıntılar geliyor...