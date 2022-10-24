Uzman psikolog Timur Harzadın: İlişkide barışma ve bağışlama önemli

Çatışmaları takıntı haline getiren ve kendisine üzüntü veren durumları zihninden tekrar tekrar geçiren çiftlerde, bağışlama sürecinin de yavaş ilerlediğini belirten Harzadın, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Sorunlarını geliştirme eğiliminde olan çiftler, sıklıkla birbirlerini suçlar ve aralarındaki çatışmadan beslenirler. Burada kişinin kendisini ve partnerini suçlaması ya da kızması, aslında ona haz veren bir durumdur. Ancak başlangıçta kişiyi rahatlatan bu durum, bir süre sonra kişinin negatif düşüncelere dalmasına ve depresif bir duygu haline girmesine sebep olur.

Barışmak ve bağışlayıcı bir insan olmak ise kişinin sadece ilişkisini değil, ruh sağlığını da olumlu yönde etkileyen bir eylemdir. Çözüm odaklı olan bir ilişkide çiftler hem kendilerini geliştirmeye hem de herhangi bir küstük veya kırgınlık durumunda olumsuz duygularını onarmaya çalışırlar."

ÇİFTLER ZAMAN ZAMAN ÇATIŞACAKTIR

Bir ilişkinin uyumlu bir şekilde gidiyor olmasının çiftlerin hiçbir konuda çatışmadıkları anlamına gelmediğini belirten Timur Harzadın, "Sağlıklı bir ilişkinin gereklerinden birinin çatışma olması gerektiğini artık zaten hepimiz biliyoruz. Burada önemli olan tarafların çatışma esnasında hissettikleri duygulara nasıl bir anlam yükledikleri ve bu duygularını kelimelere doğru bir şekilde dökebilmeleridir. Duygularını rahat bir şekilde ifade edebilen çiftlerde bağışlama yeteneği, ilişkinin de sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar." ifadelerinde bulundu.

Açıklamalarına devam eden Harzadın, bağışlama ve barışmanın her insan tarafından yapılamadığının altını çizdi: "Barışma ve bağışlama, her insanın yapabileceği bir durum değildir. Kişisel gelişimine önem veren, ruhsal anlamda kendisini geliştirmiş bir insanın bağışlama yetisi de yüksektir. Ancak bir insanı bağışlamış olmak, onun haklı olduğunu düşünmek, yaptıklarını kabullenmek ya da yok saymak anlamına gelmez. Bağışlamak genel olarak karşıdaki insanla değil, bağışlayan kişinin iç dünyası ile ilgili bir süreçtir. Bağışlayan insanın bir süre sonra zihni boşalmaya ve rahatlamaya başlar, bu şekilde zihnini boşaltan kişi, iç dünyasındaki çatışmaları azaltıp ruhunun sakinleşmesini sağlar."

ÇİFTİN ÇATIŞMASI İKİ TARAFLI BİR DURUMDUR

Çiftin çatışmasının iki taraflı olduğunu belirten Timur Harzadın, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Bir çiftin bir konuda çatışma yaşaması çoğunlukla iki taraflı bir durumdur ve hem kadının hem de erkeğin bu konuda az veya çok bir rolü vardır. Bu yüzden de kim haklı kim haksız bunu araştırmak yerine, nasıl bir uzlaşı ve orta yol bulunması gerektiği üzerine düşünmek daha uygun bir yaklaşımdır. Kavga etmek ve küsmek zaman zaman çiftlerin başvurduğu bir yöntem olsa da orta ve uzun vadede bu gibi davranışların doğru birer seçenek olmadığı aşikârdır. Ortaya bir irade konmasını gerektiren, koşulsuz ve gönülden gelen bir süreç olan bağışlama, bireysel ve içsel bir olgu olsa da tarafların görünür bir şekilde uzlaşmaya olan gönüllülüğü ile içsel süreç daha da hızlı ilerler. Bağışlayıcı insanlar bir süre sonra bu yetilerini daha da geliştirir ve bu durum, bilinçdışı olarak otomatik bir şekilde işlemeye devam eder."