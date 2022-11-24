Uzmanından ''deprem fobisi'' uyarısı

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, Düzce'de meydana gelen panik ve korkuya neden olan depremin fiziksel yıkıma yol açmasının yanı sıra psikolojik yıkıma da neden olabilen bir doğal afet olduğunu aktardı.

Taşkın, depremde kişilerde kaygı ve anksiyeteye neden olan durumun bilinmezlik olduğunu, bu noktada deprem psikolojisinin devreye girdiğini anlatarak, "Deprem psikolojisi, kişinin kendini çaresiz hissetmesi, ne yapacağını bilememesi durumundan dolayı tedirginlik yaşamasıdır. Burada belirsizlik, insanların genel olarak sevmedikleri bir durumdur ve önlem alma konusunda tedirginlik yaşar." bilgisini verdi.

Kişinin deprem psikolojisinden kurtulmak için önlemler alabileceğini belirten Taşkın, "Kişi tedbir aldığı zaman rahatlama yaşar. Kişi güvenli alan ve alanda yapacaklarını belirleyebilir. Yakınları ile önceden planlar yapabilir ve bu planlar üzerinden kişinin o belirsizlik anındaki yapacağı şeylerin belirli olması kişiyi rahatlatır, güvenlik önlemi aldıktan sonra kendini güvende hisseder." değerlendirmesini yaptı.

- DEPREM FOBİSİ ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE GÖRÜLÜYOR

Taşkın, kişilerin birçok şeyden kaynaklanan fobisi olabileceğine işaret ederek, "Kişilerin daha önce yaşanan olaylara ilişkin fobileri olabilir. Genellikle fobi denilince akla bir olaya maruz kalındığında oluşan bir durum gelir ancak deprem fobisi, kişide depreme hiç maruz kalmadan tamamı ile depremi duyarak veya yakınlarının yaşadığı stresi, tramvayı duyarak da oluşabilir." dedi.

Uzman Klinik Psikolog Taşkın, deprem fobisinin depremden korkma, bu konu geçince endişelenme, devamlı olarak bu kapsamda haberler araştırma ve sürekli olarak bir tetikte kalma hali şeklinde görüldüğünü belirtti.

Oluşan bu durumun iyi incelenmesi gerektiğini ve deprem fobisi olup olmadığının araştırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Taşkın, "Deprem fobisi tanısı bir uzman eşliğinde konulmalıdır. Kişi depremden korkuyorsa deprem fobisine sahiptir denilemez. Deprem fobisi olan kişilerde işlevselliğini yitirmiş olma durumu söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Deprem fobisinin belirtilerini "İşe gidememe, evde duramama, eski binalara girememe, uyku düzeninin bozulması" şeklinde sıralayan Taşkın, bu belirtilerin ortaya çıkması ve işlevselliğe yönelik tüm durumların bozulmasının söz konusu olması halinde bir uzmandan destek alınması gerektiğine vurgu yaptı.