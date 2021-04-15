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Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 geçirenlerde pıhtıya bağlı unutkanlık başladı

Uzmanlar, bazı koronavirüs hastalarında pıhtı atmasına bağlı unutkanlık belirtilerinin başladığını söyleyerek, 'Covid-19 hastalığında 'tromboembolik' dediğimiz, pıhtı atması diye tabir edilen olaylar gelişiyor. Bilimsel olarak sonuçlarını görmek gerekiyor; fakat koronavirüs hastaları unutkanlık yaşadıklarını belirtiyor' dedi.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:56
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, son dönemlerde beklenmedik şekilde vaka artışları olmaya başladığını belirtti. Erayman, 'Halk arasında da 'İngiliz varyantı' şeklinde ifade edilen yeni virüs türünün daha çabuk yayılması ve kolay bulaştığını biliyoruz. Tedbirlerden hiç vazgeçmememiz lazım. Aşı olsak bile önlemlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Toplumsal bağışıklığın tam olarak oluşmadığını da söyleyebiliriz" dedi.

'PIHTI ATMASINA BAĞLI HASTALARDA UNUTKANLIK BAŞLADI'

Bazı hastalarda unutkanlıklara neden olduğunu belirten Erayman, "Covid-19 hastalığında 'tromboembolik' dediğimiz, pıhtı atması diye tabir edilen olaylar gelişiyor. Bilimsel olarak sonuçlarını görmek gerekiyor; fakat koronavirüs hastaları unutkanlık yaşadıklarını belirtiyor. İleride bilimsel çalışmalarla bunu ortaya koyabiliriz, unutkanlığın tromboembolik olaylara bağlı olarak görüldüğünü söyleyebiliriz" diye konuştu.

'ERİŞKİNLERDE HASTALANACAK KİMSE KALMAZSA HEDEFTE GENÇLER VAR'

Vaka sayısının artmasıyla virüsün kötüleştiğini söyleyen Erayman, "Virüsün kendinden kaynaklanan kötüleşme hali yok, kötüleşme halini yaratan durum fazla sayıda vakanın olması. Aşı sırası gelen herkes mutlaka aşı olmalı. Bizi süreçten çıkartıp hayata tutacak önemli adım aşıdır. Toplumda hasta olmayan gruplarda gençler de var. Artık hastalanacak kimse kalmazsa erişkinlerde, genç ve çocuk yaş grupları bundan etkilenecektir. Kalabalık ortam Covid-19 için en etkin ortamdır, en sevmediği de aşıyla oluşacak antikorlardır" dedi.

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