Uzmanlar uyardı: Çürük sarımsak kokusu alırsanız elektrik düğmesine basmayın

İstanbul ve Ankara'da 24 saat içinde yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki ayrı doğalgaz patlaması, doğalgaz patlamalarının önüne geçmek için hangi tedbirlerin alınabileceği yeniden gündeme geldi. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR), binada ve dairede nasıl güvenlik önlemi alınabileceğine ilişkin hazırladığı rehberde, vatandaşların patlama ve zehirlenmelere karşı neler yapabileceği anlatılıyor. Rehbere göre alınacak bazı önlemler şöyle:

DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ ŞART

Sabah'ın haberine göre, Bina içinde doğalgaz dedektörü, deprem sensörü mutlaka bulunmalı ve bina girişinde selenoid vana konulmalı. Dedektör ve sensör, binada doğalgaz kaçağı veya deprem olduğu zaman siren şeklinde öterek ikaz veriyor ve selenoid vanaya komut vererek binanın gaz girişini kapatıyor. Genellikle yaşanan vakalarda ocaktaki yemeğin taşması ocağı söndürüyor ve yayılan gaz mutfakta sıkışıyor. Evde bulunan kişi gaz kokusunu fark edince mutfağa gidiyor ve lambayı yakar yakmaz doğalgaz patlaması meydana geliyor. Dairede doğalgaz detektörü ve selonoid vana bulunursa, gaz kaçağı sirenle bildirilir ve dairenin gazı girişi otomatik olarak kesilir. Böylece doğalgaz patlaması önlenebilir.

MERDİVEN OTOMATİĞİNE DİKKAT

Binanın gaz kaçaklarında merdiven otomatiğinin yakılması patlamayı tetikleyebilir. Bu nedenle merdiven otomatiğinin sigortası, gaz dedektörü tarafından otomatik şekilde kapatılacak şekilde ayarlanmalı. Merdiven otomatiği hareket sensörlüyse, ek tedbir olarak bina ana giriş kapısının önüne sigorta şalteri konulup, merdiven otomatiğinin elektriğinin acil durumlarda elle kapatılması gereklidir.

BACA SENSÖRÜ TAKILMALI

Bacalı kombi veya sobalarda, baca güvenlik sensörü olup olmadığının öğrenilmesi, sensör olmayanlara baca sensörü taktırılması gerekmektedir. Güvenlik dairede ısıtma amaçlı kullanacak cihazın 'hermetik cihaz' olması da önemli.

YILLIK BAKIMI YAPTIRIN

Kullanıcıların doğalgaz tesisatlarını, ekipmanlarını, cihazlarını, soba, kombi gibi cihazlarının bakımlarını en az senede bir kez yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca, düzenli olarak baca temizliğinin yapılması, daireye hava sağlayan menfezlerin kapatılmaması da önemli.

KARBONMONOKSİTE DİKKAT

Doğalgaz kullanımında karbonmonoksit zehirlenmeleri de yaşanabiliyor. Karbonmonoksit dedektörü varsa doğalgazla çalışan cihazlar böyle bir durumda devreden çıkar.

DOĞALGAZ ACİL 187 HATTI

BİR doğalgaz kaçağı fark edildiğinde ilk olarak 'Doğalgaz Acil 187' hattı aranmalı. 7/24 hizmet veren ekipler ihbarı en kısa sürede değerlendirerek müdahalede bulunuyor.