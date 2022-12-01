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Uzmanlar uyardı: O tarihlere dikkat! Sibirya soğukları geliyor

Aralık ayıyla birlikte etkisini hissettirmeye başlayan soğuklar hakkında uzmanlar peş peşe uyarıda bulundu. Türkiye ve Avrupa'ya dikkati çeken uzmanlar Aralık ayında soğukların daha da artacağını bildirdi. Sibirya'dan gelecek soğuk havayla birlikte Avrupa ve Türkiye'de Aralık ayının ilk haftası soğukların etkili olacağı tahmin edildi.

TRT Haber1 Aralık 2022 Perşembe 01:02 - Güncelleme:
Uzmanlar uyardı: O tarihlere dikkat! Sibirya soğukları geliyor
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Aralık ayına girdiğimiz şu dönemde soğuk hava da etkisini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Yüksek kesimlere yılın ilk karı yağarken uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Asıl Aralık ayına dikkati çeken uzmanlar Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının, Avrupa ve Türkiye'nin de kapısını çalacağını belirtti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, "Birçok ülkede kar örtüsü maksimum seviyeye yaklaştı" açıklamasını yaptı.

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı, bazı bölgelerde yağışın büyük bir alanı kapladığını belirterek, "Özellikle kasım ayından itibaren Kuzey Amerika, Alaska, Kanada ve Avrasya karları büyük bir alanı kapladı. Şu andaki seviyesini 41 milyon kilometrekare olduğu ki tarihte en fazla 46 milyon kilometre olmuş ve maksimumları takip ettiği görülmüş." dedi.

Avrupa ve Türkiye için ise aralık ayına işaret ediliyor. Uzmanlara göre, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına alacak. Ayın ilk haftasında sıcaklık hissedilir şekilde düşecek.

"DAHA FAZLA KAR BEKLENİYOR"

Prof. Dr. Tatlı, Sibirya yüksek basıncından dolayı ülkede ayazın etkili olacağını vurgulayarak, "Türkiye'yi ilgilendiren özellikle Avrupa'yı ilgilendiren bir konu var. Sibirya yüksek basıncı var. Bu kuru, soğuk bir hava getiriyor. Bu kar örtüsüne ek olarak buraları daha da soğutacağı bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Tahminler doğru çıkarsa kış, ayazı ve karıyla donduracak. Tatlı, geçmiş yıllara göre daha fazla kar beklendiğini de söyledi.

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