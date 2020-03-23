Prof. Dr Ceyhan: Koronavirüs salgını şu 3 yolla bitebilir

Hacettepe Üniversitesi (Hoş Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı çalışmaları ve Kovid-19 pandemisinin (salgın) seyri hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar...
Hastalığın kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor. Bu virüs, grip, menenjit, zatürre, suçiçeği, kızamık gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. SARS ve MERS'te ise hastalık, bulgular başladıktan sonra bulaşabiliyordu ama Kovid-19'da kuluçka döneminde hastalık bulaşıyor. Tedbirli olmak, sosyal izolasyona ve hijyene dikkat etmek hayati öneme sahip.
AŞI ÇALIŞMALARININ BİR GARANTİSİ YOK
Kovid-19'un farklı kıtalarda görülmesi, pandemik bir hastalık olduğunu gösterir.
SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti
Aşı bulunacak mı, aşı çalışmaları ne kadar başarılı olacak bilmiyoruz.
Bir garantisi yok.
MERS'in bulaşıcılık katsayısı 2 idi. SARS'ın 1.8... Kovid-19'un yaklaşık 3.
PANDEMİNİN 3 YOLLA BİTMESİ MÜMKÜN
1- İNSANLARIN VİRÜSE BAĞIŞIKLIK KAZANMASI
insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak.
2- ETKİN BİR AŞININ BULUNMASI
Aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek.
3- VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI
Virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaşma özelliğini kaybedecek.