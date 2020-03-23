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Güncel

Prof. Dr Ceyhan: Koronavirüs salgını şu 3 yolla bitebilir

Dünya genelinde çok sayıda ülkede görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), insanların virüse bağışıklık kazanması, etkin bir aşının bulunması ya da virüsün zaman içinde mutasyona uğraması sonucu etkisini yitirebileceği bildirildi.

23 Mart 2020 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:24
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Hacettepe Üniversitesi (Hoş Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı çalışmaları ve Kovid-19 pandemisinin (salgın) seyri hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

Hastalığın kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor. Bu virüs, grip, menenjit, zatürre, suçiçeği, kızamık gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. SARS ve MERS'te ise hastalık, bulgular başladıktan sonra bulaşabiliyordu ama Kovid-19'da kuluçka döneminde hastalık bulaşıyor. Tedbirli olmak, sosyal izolasyona ve hijyene dikkat etmek hayati öneme sahip.

AŞI ÇALIŞMALARININ BİR GARANTİSİ YOK

Kovid-19'un farklı kıtalarda görülmesi, pandemik bir hastalık olduğunu gösterir.

SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti

Aşı bulunacak mı, aşı çalışmaları ne kadar başarılı olacak bilmiyoruz.

Bir garantisi yok.

MERS'in bulaşıcılık katsayısı 2 idi. SARS'ın 1.8... Kovid-19'un yaklaşık 3.

PANDEMİNİN 3 YOLLA BİTMESİ MÜMKÜN

1- İNSANLARIN VİRÜSE BAĞIŞIKLIK KAZANMASI

insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak.

2- ETKİN BİR AŞININ BULUNMASI

Aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek.

3- VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI

Virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaşma özelliğini kaybedecek.

Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama faaliyetleri 5'inci gününde de sürüyor

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