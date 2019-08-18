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Uzmanlardan peş peşe gelen otobüs kazaları ile ilgili açıklama

Çanakkale-İstanbul seferi yapmak üzere yola çıkan otobüs Biga ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje devrildi. Korkunç kazada yolculardan biri öldü, 28'i yaralandı.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün  devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Atilla Topuz idaresindeki otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 28  kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk  edildi.  Yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Mehmet Akif Ersoy  Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi ile Biga'daki özel bir  hastaneye kaldırıldı. Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otobüs sürücüsü Atilla Topuz'un polis ekiplerince gözaltına alındığı ve emniyette sorgulandığı öğrenildi.  

Bakım konusunda eksiklikler var

Uzmanlar, son günlerde seyir halindeki  otobüslerde çıkan yangınların genellikle araçların motor ve elektrik  sistemlerinden kaynaklandığını belirterek, "uygun servis ve bakım hizmeti"ne dikkati çekiyor. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Cengiz, yaptığı açıklamada,  otobüslerde çıkan yangınların asıl nedeninin bakım konusundaki eksiklikler olduğunu söyledi. Cengiz, otobüsçülerin ucuz yol arayışları sonucunda merdiven altı olarak tabir edilen alt birimlerde çözüm aradıklarını belirterek, "Bu durumda bakımda, gereken hususlara dikkat edilmiyor. Özellikle de motor üzerinde solvent, yakıt ve yağ birikintilerinin kalması, kapalı ortamda çalışan motorda yangın başlamasına neden oluyor" dedi. Yeteri kadar bakım ve kontrolleri yapılmadan  ihtiyaç nedeniyle otobüslerin trafiğe çıktığını dile getiren TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç da, "Araçların belli bir seferden sonra dinlendirilmesi gerekiyor. Sürekli hareket halinde iken elektrik ve motor aksamlarında ısınmalar meydana geliyor. Sonra alev almaya başlıyor. " diye konuştu. Havaların çok sıcak geçmesinin de yangınlarda etkili olduğunu dile  getiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan ise  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının otobüslerde  köpük sistemini zorunlu hale getirmesi gerektiğini vurguluyor.       

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