Colorado eyaleti merkezli uzay teknolojileri şirketi, depremden etkilenen İslahiye, Nurdağı ve Düziçi şehirlerine ait bazı uydu fotoğraflarını sitesinde Açık Veri Programı çerçevesinde kamuya sundu.

Deprem öncesi değişik zamanlarda aynı açıdan çekilen fotoğrafların, yeni elde edilen görüntülerle yan yana getirilerek yapılan karşılaştırmada, depremin bölgede açtığı hasar gözler önüne serildi.

Uydu görüntüleri, 7,7 ve 7,6'lık 2 depremin Gaziantep Nurdağı yakınlarında 3-4 metrelik kaymanın olduğunu belirledi.



MAXAR, UZMANLARIN TEZİNİ DOĞRULADI!



Uydu görüntüleri, İtalyan uzman Doglioni'nin depremler "Anadolu levhasını 3 metre kaydırdığı" tezini doğruladı.



Anadolu levhasının 3 metre kadar kaydığını ancak bunun artabileceğini belirten İNGV Başkanı Prof. Carlo Doglioni, uydu verileri geldiğinde daha net göstergelere sahip olacaklarını belirtmişti.



Doglioni, "Uydu verilerini elde ettiğimizde daha net göstergelere sahip olacağız. Dolayısıyla şu anda sismik verileri tersine çevirebilir ve bunlar üzerinden hareketi hesaplayabiliriz. Bizim hesaplarımız ve Amerikan Jeolojik Servisi'nin hesapladığı ilk tahminlere göre, bu segment boyunca kaymanın 3 metre uzunluğunda olduğuydu ancak daha sonra bu kırılma yayıldı, böylece sistemin de hareketi devam etti. Bu kırılma ile ikincisi arasında metre sayısı da kesinlikle artacaktır" dedi.

İTALYA'DAKİ SON ŞİDDETLİ DEPREMDEN 130 KAT DAHA BÜYÜK



İtalya'da 2016'da yaşanan Amatrice depremini hatırlatan Doglioni, "O depremde kayma 2 metrenin üzerindeydi ama büyüklük 6,5 idi. Burada çok daha güçlü bir enerjiden söz ediyoruz. 2016'da İtalya'da meydana gelen depreme göre 130 kat daha büyük bir enerji var burada." yorumunu yaptı.