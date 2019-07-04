Uzun tutukluluğa son

Teklifte yer alan düzenlemeye göre savcılık sürecini içeren soruşturma aşamasında tutukluluğa sınırlama getirilirken, bu uygulama süreleri yarı yarıya azaltacak. Buna göre asliye cezalarda tutukluluk en fazla 6 ay, ağır cezalarda ise bir yıl olacak. Terör suçlarında ise bir buçuk yıl olarak belirlenen tutukluluk süresi, terör suçluları için 6 ay daha uzatılabilecek. Böylelikle terör suçlarında da en fazla 2 yıl tutuklu kalınacak.

SAVCIYA UZLAŞMA YETKİSİ

Uzlaşma, mağdur hakları, istinafta temyiz, ifade özgürlüğünde genişleme gibi önemli konuları içeren yaklaşık 60 maddelik yargı paketiyle getirilen düzenlemelerden bazıları şöyle: Uzlaştırmanın sınırı genişletilerek, Cumhuriyet savcılarına ‘uzlaştırma’ yetkisi verilecek. Cumhuriyet savcıları, üst sınırı 2 yıl olan cezalarda soruşturmayı erteleyecek. 5 yılda suç işlemezse dosya otomatik olarak kalkacak. Böylece basit suçlarda hiç dava açılmadan dosya kapanmış olacak. 3 yıldan az cezalarda ‘basit yargılama’ getirilecek. İnternet suçlarında bugüne kadar, suç içeriği bulunması nedeniyle tüm siteye gerişim engellenirken, getirilen düzenlemeyle, sadece suç içeriği bulunan sayfa kapatılacak.