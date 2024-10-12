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Uzun yıllar FETÖ'den aranan çift Ankara'da gözaltına alındı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle uzun yıllar aranan ve evli oldukları öğrenilen Ö.K ile S.K, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 16:09 - Güncelleme:
Uzun yıllar FETÖ'den aranan çift Ankara'da gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme suçlarından aranan Ö.K ile S.K gözaltına alındı.

Ö.K ile S.K'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde yönetici pozisyonunda oldukları, kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları ve çok sayıda hesaplarının olduğu tespit edildi.

İFADELERDE İSMİ SIKLIKLA GEÇİYOR

S.K'nin 2011-2017 yılları arasında örgütün "Kırklareli il ablası" olduğu, örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştığı ve örgüte çok sayıda eleman kazandırdığı, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahısların ifadelerinde adının çok fazla geçtiği belirlendi.

Ö.K'nın ise Kırklareli Üniversitesinde akademisyenlik yaparken ihraç edildiği, çalıştığı dönemde "Kırklareli üniversite sorumlusu" olarak görev yaptığı üniversitedeki öğretim üyesi ve akademisyenlerden sorumlu olduğu, bu sayede çok sayıda eleman kazandırdığı tespit edildi. Kod adı olarak "Erkan" ismini kullandığı belirlenen Ö.K'nın adının, etkin pişmanlıktan faydalan çok sayıda örgüt üyesinin ifadesinde geçtiği öğrenildi.

UZUN YILLAR ARANIYORLARDI

Her iki şüphelinin de uzun yıllardır arandıkları, yakalanmamak için sürekli olarak adres ve kılık değiştirdikleri, ekiplerin takibi sonucu Altındağ'daki bir dubleks apartman dairesinin üst katında yaşadıkları tespit edildi.

Daire içinden kapattıkları üst kat için ayrı bir kapı inşa ederek burada kayıtsız şekilde yaşadıkları belirlenen Ö.K ve S.K, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

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