Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, misafirlerini çam ağaçları ile kaplı yeşil örtüsüyle karşılayan, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düsen kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşan heyelan bir set gölü olan Uzungöl, kaçak ve çarpık yapılaşmadan kurtuluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl için harekete geçti. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan turizm merkezinde imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte başlanıyor. Sezon bitiminin ardından yıkımların başlayacağı turizm merkezinde doğal güzellikler ön plana çıkartılacak. Yılda yaklaşık 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği Uzungöl’de kentsel dönüşümünün ardından trafik sorunu da ele alınacak.

İMAR BARIŞINA UYGUN OLMAYAN YAKLAŞIK 118 YAPININ YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşmasından kötü bir örneği olarak göstermiş, gereken tedbirlerin alınmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası gibi Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de de gerekli incelemelerini tamamladı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Uzungöl’ü ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Uzungöl’ü uluslararası anlamda doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, “Sezon bitimine müteakip burada uygulamaya geçmek istiyoruz. Öncelikle olarak kaçak yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. İmar barışına dahil olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl’ün içinde ciddi anlamda bir trafik problemi var. Bu trafik sorununu halledecek bir otoparkı veya birden fazla otoparkı da bölgeye kazandıracağız. Hem girişinde hem de çıkışında olmak üzere 2 otopark öngörüyoruz. Burası bizim en önemli millet bahçelerimizden parklarımızdan biri olacak ve bu çerçevede etrafındaki yürüme yollarını yenileyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.