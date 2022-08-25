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  • Uzunköprü Belediyesi'nden skandal uygulama: Mescide giriş 3 TL
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Uzunköprü Belediyesi'nden skandal uygulama: Mescide giriş 3 TL

CHP'li belediyeler hizmetten daha çok skandal adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. CHP'li Uzunköprü Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan mescide ve emzirme odasına paralı giriş sistemi yerleştirdi. Girişlerden kişi başı 3 TL alan Uzunköprü Belediyesi gelen yoğun tepkilerin ardından paralı uygulamayı kaldırdı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinin mescidine CHP'li belediye tarafından para turnikesi konuldu. Otogarda bulunan emzirme odası ve mescide girişlerin 3 TL karşılığında yapılabildiği öğrenildi.

"HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR SİSTEM YOK"

Mescide girebilmek için para ödemek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterirken AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir sistem olmadığının altını çizerek uygulamayı kınadı.

Kuruşar açıklamasnı şu sözlerle sürdürdü:

"Saha çalışmaları çerçevesinde yeni yapılmış olan otogarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın dertlerini sıkıntılarını dinledik ve birçok sıkıntı ile karşılaştık. Bunu yanında turnikeler ile karşılaşınca zorumuza gitti. Mescidin, tuvaletin ve çocuk bakım odasının orada turnikenin olması bizim zorumuza gitti.

Böyle kötü durumun derhal düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü orada tamam başkan hanım oradan para alındığını iddia ediyor. Ama saat 11, 12'de gelen bir insan ben mescide gideceğim, ben çocuk emzirme odasına gideceğim diye gidip birisine ifade vermesine gerekmiyor 2022 yılında. Yan taraftan bölme yaparak oranın açık olması lazım. Açık bir şekilde milletin bu hizmete erişmesi gerektiğini düşünüyorum. Derhal düzeltilmesi gerektiğini temenni ediyorum şiddetle kınıyorum"

  • CHPli Uzunköprü Belediyesi
  • Uzunköprü Belediyesi
  • Uzunköprü

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