Antalya'da ırmakta anne ve çocuk boğulmaktan son anda kurtuldular

Alınan bilgiye göre, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'nde, Ayten T. ve Fatma F, çocukları 8-9 yaşlarındaki Yakup D. ve Feryat T. ile birlikte Manavgat Irmağı kenarında otururken, Feryat T. ayağı kayarak suya düştü. Çocuğun annesi Ayten T. ile diğer çocuk Yakup D. ve Fatma F. çocuğu çıkarmak için suya girdi.

Irmakta sürüklenmeye başlayan 2 çocuk ve 2 kadını, ırmak kenarında arkadaşını bekleyen Mehmet Ali A. kurtardı. Mehmet Ali A. ırmağa atlayıp çocukları ve annelerini akıntıya kapılmadan kıyıya çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ayten T'yi hastaneye götürürken, Fatma F, Yakup D. ve Feryat T. ise polis ekip otosuyla evlerine bırakıldı.

Mehmet Ali A, ırmaktan gelen sesler üzerine sürüklenen çocukları ve kadınları gördüğünü anlattı. Mehmet Ali A, "İnsanlık görevimi yaptım ve hiç düşünmeden ırmağa atlayarak ırmaktakileri çıkardım." dedi.