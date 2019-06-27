Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.
- DHA
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki Hassa ilçesine gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı
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