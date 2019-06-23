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Vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü: Baba ve ağabey gözaltında

Adana'nın Kozan ilçesinde Suriyeli Mukaddes Dahir (15), evde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Genç kızın babası Süleyman (62) ile ağabeyi Behsil Dahir gözaltına alındı. Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde, kardeşini kendisinin öldürdüğünü öne sürdü.

  • DHA
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Olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Kısa süre önce, Suriye'nin İdlip kentinden dönen Süleyman Dahir ile kızı Mukaddes Dahir arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iddiaya göre genç kızın ağabeyi Behsil de katıldı. Tartışma sırasında Mukaddes Dahir, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.
 
Evden gelen çığlıklar üzerine ailenin komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde, Mukaddes Dahir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Süleyman Dahir ve oğlu Behsil'i gözaltına aldı.
 
Mukaddes Dahir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
 
Şüphelilerde Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü öne sürdü. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

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